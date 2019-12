Gesù e gay e ha un fidanzato | il film Netflix brasiliano nella bufera

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 dicembre 2019)è gay nelcomicoA Primeira Tentação de Cristo, prodotto da: lanciata una petizione per farlo rimuovere dalla piattaforma. Fa scandalo ilgay delchein Brasile ha lanciato sulla piattaforma streaming dal 3 dicembre. A Primeira Tentação de Cristo non è passato inosservato ed è stata già lanciata una petizione per farlo rimuovere dalla piattaforma streaming. Ideato dall'irriverente collettivo di autori Porta Dos Fundos, A Primeira Tentação de Cristo (La prima tentazione di Cristo) non aspira certo a far scandalo come ilda cui evidentemente prende spunto per il titolo, quel L'ultima tentazione di Cristo di Martin Scorsese che lasciò il segno nel 1988, ma con poco sforzo ha fatto arrabbiare i cristiani, che ...

neg_zone : Gli autori di una commedia in cui Gesù è gay hanno scatenato forti polemiche da parte dei fondamentalisti cattolici… - movieplayer_it : #Gesu e gay e ha un fidanzato: il film #Netflix brasiliano nella bufera - PpeGius : RT @OctavianZaki: Secondo me Gesù era gay -