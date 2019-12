Gemma Galgani prima del ritocchino | nessuno la ricorda così FOTO

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 12 dicembre 2019)è da anni regina indiscussa del trono over di Uomini e Donne, il dating show targato Maria De Filippi. La dama di origine torinese ha in questo tempo monopolizzato l’attenzione dei telespettatori con i suoi fiumi di lacrime versati per storie d’amore finite male. Oggi la vediamo seduta nel parterre femminile sicura di … L'articolodellaproviene da www.meteoweek.com.

ashtakesmehome : RT @BiasiErika: Veronica gli sfoghi post puntata solo se sei Gemma Galgani?? Smettila con questo vittimismo che non ti crede nessuno #uomine… - KiraJunior98 : RT @BiasiErika: Veronica gli sfoghi post puntata solo se sei Gemma Galgani?? Smettila con questo vittimismo che non ti crede nessuno #uomine… - TrashCafoni : Gemma Galgani e Ivana Trump sono la stessa persona -