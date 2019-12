GAZZETTA – Gattuso decide il mercato Tutti gli obiettivi di ”Ringhio Star”

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di giovedì 12 dicembre 2019)ilglidi ”Ringhio Star” Ladello Sport, nel solito pezzo a firma di Mimmo Malfitano, oltre che alla conferenza di(Rileggi il live), parla anche di. Come si legge infatti ” Anche nel primo confronto con De Laurentiis, si è parlato soprattutto di valorizzare quanto si ha in casa. Rimandando a Natale, dopo le prime due partite di, ogni valutazione su quanto servirà. Il nuovo allenatore ha lasciato intendere che un centrocampista più metodista e di copertura servirà, come un esterno sinistro (anche se ieri in campo si è rivisto Ghoulam, e questo è il primo… miracolo di Gennaro). Viene successivamente aggiunto che: Poi sullo sfondo c’è la questione Ibrahimovie. Logicamentenon ha voluto parlare di(«per rispetto dei miei giocatori»), ma anche Rino è in ...

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? Mitica Dea, impresa Champions! ?? Juve, il tridente va ?? Napoli: inizia… - Gazzetta_it : #Napoli, #Gattuso si presenta: 'Questa squadra è perfetta per me: obiettivo arrivare in #Champions' - LupoErmes : RT @Gazzetta_it: La prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? Mitica Dea, impresa Champions! ?? Juve, il tridente va ?? Napoli: inizia l'era G… -