Gattuso | «Obiettivo Champions | vedere il Napoli settimo crea imbarazzo» – VIDEO

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Gennaroparla dei suoi obiettivi sulla panchina del: ecco le parole dell’allenatore, che ha preso il posto di Ancelotti –Gennarosi è presentato ieri in conferenza stampa come nuovo allenatore del, accompagnato dal presidente De Laurentiis. Ecco un estratto della conferenza stampa. «L’è quello degli scorsi anni, questa è una squadra che non può stare fuori dall’Europa. L”è quello di recuperare i punti per tornare in zonaLeague.ilin settima posizioneun po’ di». Leggi su Calcionews24.com

