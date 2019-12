GAS | le opere d’arte si indossano

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 12 dicembre 2019) GAS all'Art Basel di Miami GAS all'Art Basel di Miami GAS all'Art Basel di Miami Quando arte e moda si intrecciano, il risultato è dato dada indossare. Un po’ come è accaduto a Miami, in occasione della famosa fieracontemporanea Art Basel, dove GAS ha portato il suo bagaglio di stile, sostenibilità e piglio artistico affidando agli artisti Adam Luce e Adam Thompson il compito di raccontarne il dna. I due creativi di Espinasse31, galleria milanese promotrice di urban e street art a livello internazionale, durante una performance hanno infatti personalizzato le proposte uomo e donna del progetto eco-friendly EXT – Keep it green di GAS, prendendo spunto dalla street culture che anima l’art district di Miami. Lewereable testimoniano ancora una volta la vicinanza del brand di denim al mondo artistico dimostrando di saper intercettare i trend che oggi vedono ...

