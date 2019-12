Fuga dal M5s | Di Maio rincara la dose | «Scappano dal Movimento verso Salvini | uno che è

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dopo il commento a caldo subito la notizia della fuoriuscita dal M5s di Ugo Grassi, Luigi Ditorna sul tema con un attacco ancora più duro. «La Lega ha aperto il mercato delle vacche, tiri fuori anche il listino prezzi e ci dica quanto costa un parlamentare al chilo», dice Diin un post su Facebook tornando a parlare di “mercato delle vacche“. «La storia continua a ripetersi. È il collaudato sistema della vecchia politica. Vi ricordate gli Scilipoti di Berlusconi? L’elenco di politici che si sono venduti al diavolo per pochi spiccioli o per una poltrona più comoda e più sicura potrebbe essere lunghissimo. E continuerà ad esserlo finché non esisteranno regole serie contro i cambi di casacca», continua. Il leader del M5s è convinto infatti che dietro alla fuoriuscita ci sia una ragione economica e non ideologica. «Usano il Mes come scusa, visto che nulla ...

