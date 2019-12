Francia e Germania si spartiscono il mercato delle batterie elettriche a spese

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L’Europa ha mosso soltanto adesso i primi passi nel settoreauto. Lo ha fatto con estremo ritardo rispetto a Stati Uniti e Cina, ma soprattutto senza adottare quella logica comunitaria spesso citata a sproposito da Bruxells. Già, perché a lanciarsi in un business che da qui ai prossimi vent’anni assumerà un ruolo di primissimo piano nell’economia mondiale sono soltanto due Paesi:. Parigi e Berlino hanno unito le forze per mettersi alla guida del consorzio europeo per produrre. E l’Italia? Non pervenuta. Il nostro Paese sta perdendo tempo in discussioni inutili attorno a una manovra piena zeppa di “tasse etiche” – come la plastic tax e la sugar tax – mentre gli altri Stati dell’Eurozona hanno iniziato a spartirsi il controllo delper le auto. Altro che la svolta green ...

