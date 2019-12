Francesco Oppini | chi è e cosa fa il figlio di Alba Parietti

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Classe 1982,è ildella showgirle del suo ex marito, attore e cabarettista, Franco. Ebbene, oggi cercheremo di scoprire assieme qualin più sulla sua vita privata e lavorativa. Chi èNato a Torino il 6 aprile 1982,ha deciso di intraprendere una carriera diversa rispetto a quella dei genitori. Il suo lavoro principale, infatti, è il commerciante di automobili a Milano. Oltre alla passione per le macchine, però, il 37enneè anche un cronista sportivo di Diretta Stadio per il canale 7 Gold. Tifoso della Juventus, infatti, si occupa delle telecronache delle partite della squadra allenata da Maurizio Sarri. Prima di diventare telecronista sportivo,aveva alle sue spalle soltanto poche comparse sul piccolo schermo. La più importante, infatti, risale alla sua partecipazione in veste di ...

