Foto con Hitler? Non c' è odio razziale Il gip non sequestra il profilo Fb

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Gabriele Laganà Lo ha disposto il gip del tribunale di Siena, Roberta Malavasi. Castrucci si è appellato alla libertà di opinioni espresse fuori dall'attività didattica" Nel tweet postato dal professore di filosofia dell’Università di Siena, Emanuele Castrucci, non ci sarebbero gli estremi del reato di propaganda e istigazione all'. Il gip del tribunale di Siena, Roberta Malavasi, ha motivato così il rigetto dell'ordinanza di sequestro delTwitter del docente indagato dalla procura. È quanto rende noto "La Nazione". Il professore nei giorni scorsi aveva pubblicato sul social unadi Adolfe del suo cane accompagnata da un messaggio: "Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo". Il post aveva scatenato un mare di polemiche e l’indignazione unanime. ...

