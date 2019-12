Forza Italia | la scissione | addio Berlusconi | i nomi del nuovo partito Pressioni su Mara

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L' obiettivo è costruire un, alleato con Salvini ma alternativo alla Lega. Una sorta di polo moderato senza Silvio. Con dentro tutti i delusi azzurri che non vogliono morire salviniani. Un contenitore politico, con gruppi parlamentari auto, che vedrebbe benissimoCa

GruppoFICamera : .@msgelmini: “@forza_italia è convintamente europeista, ma occorre andare in Europa per difendere gli interessi deg… - Antonio_Tajani : Il new green deal presentato da @vonderleyen deve rappresentare una straordinaria opportunità anche per l’industria… - renatobrunetta : .@forza_italia e gli alleati di cdx ritengono fondamentale il coinvolgimento del Parlamento ???? alle trattative che… -