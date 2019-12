Forza Horizon 4 si aggiorna con la modalità Battle Royale

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dopo le varie espansioni rilasciate nel corso del tempo,4 continua a tirare fuori degli assi dal bagagliaio. Playground Games è lieta di annunciare che a partire da oggi sarà disponibile un nuovomento gratuito, il quale aggiungerà in gioco la modalità ““. Ildisponibile da oggi in4 Quando si parla diè inevitabile pensare a titoli come Fortnite o PUBG, eppure anche un racing game può ospitare la celebre modalità e moda del momento. Da oggi potrete scaricare unmento gratuito che introdurrà la modalità The Eliminator, la quale vede la partecipazione di ben 72 giocatori, i quali dovranno sfidarsi fino all’ultima auto. L’evento si terrà all’interno di una mappa che si restringe ...

