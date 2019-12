Fortnite ospiterà in anteprima una scena dal nuovo Star Wars

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 12 dicembre 2019) (foto:) C’è grande attesa per lo speciale evento che uniràquesto weekend, con la proiezione di unadelfilm L’ascesa di Skywalker all’interno di una sala cinematografica del tutto particolare: quella dei vari drive-in Risky Reels presenti nella mappa del videogame. Unpunto di contatto tra il gioco del momento e la popolare saga di fantascienza, dopo la speciale skin di gioco per trasformarsi in un vero e proprio stormtrooper. L’iniziativa si chiama, senza particolare originalità,e andrà inil prossimo sabato 14 dicembre alle 20 italiane (con ingresso virtuale a partire da mezzora prima, ossia alle 19:30). Live from Risky ReelsPresents: #TheRiseOfSkywalker exclusive scene premiere. Watch it live on December 14. Doors open at 1:30 PM ET, show begins at 2 PM ET. You ...

