Formula 1 - La nuova Ferrari sarà presentata l'11 febbraio (Di giovedì 12 dicembre 2019) La Scuderia Ferrari è la prima squadra ad annunciare la data di presentazione della sua nuova monoposto di Formula 1: il giorno da segnare in calendario è l'11 febbraio.Primo team a svelarsi. Durante il tradizionale pranzo di fine anno con i giornalisti, Mattia Binotto ha rivelato la data di presentazione. Nei giorni scorsi, il team principal della Ferrari aveva dichiarato che la squadra aveva perso il Mondiale in fase di progettazione della macchina e non in un particolare momento del campionato. Così, per il 2020 si cambierà strategia: "Sveleremo molto presto la vettura", ha detto Binotto. "Penso che saremo i primi. Anticiperemo la presentazione per poi proseguire con alcune omologazioni dinamiche prima di andare a Barcellona per i test invernali. Sveleremo la macchina l'11 febbraio 2020. Poco dopo avremo un intenso programma di prove al banco e poi si andrà in ...

Leggi la notizia su quattroruote

