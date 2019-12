FORMAZIONI Roma Wolfsberger | Florenzi titolare Dzeko guida l’attacco

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 6ª giornata dell’Europa League 2019/20:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 6ª giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019/2020.(4-2-3-1): Mirante;, Fazio, Mancini, Spinazzola; Diawara, Veretout; Under, Mkhitaryan, Perotti;(4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Sprangler, Wernitznig; Liendl; Weissman, Niagbo. Leggi su Calcionews24.com

BombeDiVlad : Roma – Wolfsberger, le formazioni ufficiali - FGiallorossa : [UFFICIALE] AS ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi (C), Mancini, Fazio, Spinazzola; Veretout, Diawara; Under, Mkhitar… - Fantacalcio : EL - Roma-Wolfsberger: le formazioni ufficiali, Florenzi titolare -