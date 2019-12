Food porn | quando il cibo diventa sensuale

Leggi la notizia su bigodino

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Sentiamo sempre più spesso parlare di, utilizziamo anche l’hashtag per descrivere dei piatti particolarmente succulenti che pubblichiamo sui nostro social network. Il settore del, tra, cucina e ricette, negli ultimi anni sta riscuotendo sempre più successo e non solo tra gli addetti ai lavori. Sono migliaia le persone che si appassionano ale sperimentano in casa loro ricette e alimenti che provengono da ogni parte del mondo. L’estetica delDail fenomenoto virale in ogni suo aspetto, un’attenzione quasi maniacale è stata data all’estetica dele all’impiattamento. Siamo tutti alla ricerca costante di una presentazione dell’alimento nel piatto che sia perfetta e stuzzicante agli occhi. Basta del resto fare una breve ricerca online su Instagram e scoprire quanto questa ricerca sia radicata oggi ...

Witalij13547892 : RT @ginevrahot_69: #FoodPorn #CAM4 perchè a me piace mangiare e ......... ;-) - doctormaw : @Defcon1979 @Miss_FrancyM Ma dalle ascelle esposte si passa al food porn? Che perversione manifesta! - edoardofraioli : #MariMortà...cci quanto è buono :-) Un altro apprezzamento da Italy Food Porn Roma. Grazie il #maritozzo piccolo o… -