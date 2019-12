Fognini-Isner oggi | Diriyah Tennis Cup 2019 | orario d’inizio e come vederlo in tv e

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ilnon si ferma mai:, giovedì 12 dicembre, scatterà laCup, torneo di esibizione che vedrà impegnato, tra gli otto partecipanti, l’azzurro Fabio, che avrà l’onore di inaugurare la competizione nel match contro l’americano John, nel match che scatterà alle ore 14.00. La sfida sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2, in diretta streaming sul Eurosport Player, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’incontro. Di seguito il programma completo della sfida in programma, giovedì 12 dicembre, a partire dalle ore 14.00.SEGUIRE LIVEGiovedì 12 dicembre ore 14.00 Fabio(Italia)-John(USA) Diretta tv su Eurosport 2 Diretta streaming su Eurosport Player Diretta live testuale su OA Sport roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

