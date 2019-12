Leggi la notizia su firenzepost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) A interpretare Mimì il 14 dicembre il soprano Jessica Nuccio, già ascoltata alnello stesso ruolo, in quello di Violetta ne «La Traviata» e di Gilda in «Rigoletto» (solo per le recite del 17 dicembre e del 3 gennaio ne prenderà il posto Eva Kim). Rodolfo è interpretato da Francesco Galasso (Alessandro Scotto di Luzio il 21 dicembre e il 5 gennaio). Alessandro Luongo è Marcello, Min Kim impersona Schaunard. Orchestra e coro deldiretti da Francesco Ivan Ciampa

Marfarra : #regalidiNatale ?????? Fai o fatti un un BEL REGALO DI NATALE ?????? ?? ???????? ?????????????? Venerdi 24 Gennaio - ore 21.00 Teatr… - FirenzePost : Firenze: al Teatro del Maggio Musicale torna «La bohème» di Giacomo Puccini - FolleRumbaFI : La classe non è qua. Pio e Amedeo al Teatro Verdi di #Firenze -