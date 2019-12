Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ogni giorno un giornalista di spettacolo si sveglia e sa che proverà a chiedere un’intervista asenza alcuna speranza di successo. Feticcio impossibile delle copertine di quasi ogni settimanale italiano (a parte rare occasioni, poco prima dell’inizio della nuova stagione di Verissimo, in ottica esclusivamente promozionale), la padrona di casa del programma di Canale5 non si concede, regina di riservatezza in un mondo che butta in piazza tutto quanto. Eppure, ieri sera, durante la puntata di VivaRaiPlay, lo show condotto da, è arrivata l’ospitata inattesa:, camicetta bianca e pantalone blu elettrico, si è ritrovata davanti al re della tv (e a questo punto pure del web). Ditutto si è scritto, e niente si può aggiungere rispetto alla disarmante capacità di intrattenere, innovare, farsi voler bene dal pubblico.è ...

IlContiAndrea : Silvia Toffanin che prende in giro se stessa e #Verissimo, sta al gioco con #Fiorello. Bel duetto televisivo #VivaRaiplay - FQMagazineit : RT @claudoe: La mia. Fiorello e Silvia Toffanin insieme: quando la tv generalista cambia marcia, insieme al web - claudoe : La mia. Fiorello e Silvia Toffanin insieme: quando la tv generalista cambia marcia, insieme al web… -