Final Fantasy Crystal Chronicles | Remastered Edition è stato rinviato alla prossima estate

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Annunciato nel 2018, previsto poi in uscita nel 2019, e più recentementeal gennaio 2020,, il titolo per PS4, Switch, iOS e Android arriverà ora nell'del 2020."Abbiamo preso la decisione di modificare la data di uscita per fornire al team di sviluppo un po' di tempo extra per apportare le modifichei al gioco e rendere questa la migliore esperienza possibile", ha twittato Square Enix."Sappiamo che avete aspettato pazientemente questo gioco e speriamo che continuerete a supportarci come avete fatto finora, nei prossimi mesi fino al lancio."Leggi altro...

