Filmata una spaventosa esplosione con onda d’urto | è un ordigno russo che uccide chiunque

Leggi la notizia su newnotizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Gli esperti si interrogano sul tipo di bomba fatta esplodere in Siria e tale da generare un’d’urto visibile anche da molti chilometri Sono immagini assolutamente impressionanti quelle che arrivano dalla Siria, in queste ore oggetto di discussione tra gli esperti. Mostrano infatti le conseguenze di una potentissima, talmente intensa da provocare una gigantesca … L'articolounacond’urto: è unchesi trovi entro 30 metri? NewNotizie.it.

reconthes : ho trovato in tl una che si è filmata mentre era immobile durante strip that down e si vanta di aver stretto la man… - Pablo51656989 : @mauro_valjean @moschettopres @cris_cersei @BuioIn @francescatotolo @BrunoNeri44 @svensth_ Si tristissima vicenda d… - ipergiorg : RT @SoniaGrispo: @saharabi_ E quella frase si capiva che era una iperbole inacidita dalla rabbia di parlare con un tizio che spacciava per… -