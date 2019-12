Fifa 20 TOTY | annunciati i candidati alla Squadra dell’anno!

Leggi la notizia su imiglioridififa

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Un po’ a sorpresa, in anticipo rispetto ai soliti tempi, EA Sports ha annunciato ial, il Team of the Year, ossia ladell’anno! Per la prima volta tutta la community dipotrà esprimere il proprio voto attraverso il sito ufficiale. C’è tempo fino al 20 dicembre per votare. La rosa … L'articolo20dell’anno! proviene da FUT Universe.

ultimateteamit : *NEW* #FIFA20 #FUT #FUT20 #TOTY – Aperte le votazioni ufficiali del Team Of The Year Comunicato Ufficiale - EA_FIFA_Italia : 55 nominati. 12 mesi di calcio. 11 campioni da scegliere. Sono APERTE le votazioni per la Squadra dell'Anno #FIFA20… - AlexjDuarte20 : @wH1teBack Playing since fifa 2003 pero ultimate team fifa 17 Cr7 toty fifa 17 Messi fifa 17 Messi TOTY fifa 17 Ne… -