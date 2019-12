Ficarra e Picone | «Il nostro nuovo film | che è insieme laico e cristiano»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 12 dicembre 2019)dal 2019 vengono sbalzati indietro nel tempo all’anno zero, quando Maria dava alla luce Gesù. Il duo comico, che il prossimo anno festeggerà 25 anni di carriera, dirige Il primo Natale (nelle sale dal 12 dicembre), la loro prima commedia di stampo natalizio. I due riusciranno a eguagliare il successo del precedente L’ora legale (2017) che aveva totalizzato al box office oltre 10 milioni di euro? La disputa non sarà facile: a breve usciranno gli attesi Star Wars e Pinocchio. Lo spunto de Il primo Natale nasce dal viaggio nel tempo: «Siamo tornati bambini, invece di vestirci da Zorro ci siamo travestiti da anno zero», afferma. «È divertente quando i comici vengono trasportati in un’altra epoca», aggiunge, «ci siamo sentiti un ...

