Festam | torna il festival dell’ambiente del Municipio V

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dal 14 al 22 dicembre, ildelRoma V. Il, ideato, organizzato e finanziato dalRoma V, è giunto alla sua terza edizione e quella di quest’anno sarà l’iniziativa più grande di sempre. Per più di una settimana si susseguiranno eventi culturali sulla sostenibilità ambientale e l’ecologia profonda, gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza. Il prologo delsi svolgerà venerdì 13 dicembre ore 10 a piazza Teofrasto, insieme all’associazione “Borgo dei Ragazzi Don Bosco” con un’iniziativa di verde partecipato: riqualificheremo con i ragazzi le aiuole presenti. Dal 14 al 17 dicembre sarà possibile vedere gratuitamente una serie di film, con una pellicola anche per i più piccoli, al Nuovo Cinema Aquila, selezionati dal direttore artistico del Green Movie Film Fest Marino Midena. Inoltre verrà presentato in anteprima ...

