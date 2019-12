Feltri a processo per il titolo “Patata bollente” sulla Raggi | «Clima maschilista

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 12 dicembre 2019) «Molti ricorderanno un “raffinatissimo”che mi dedicò oltre due anni fa il quotidiano Libero, “La patata, ed un articolo dicondito dai più beceri insulti volgari, sessisti rivolti alla mia persona: nessun diritto di cronaca esercitato né di critica politica. Semplicemente parole vomitevoli», queste le parole della sindaca di Roma Virginiache su Facebook annuncia il rinvio a giudizio disposto dal Gup di Catania nei confronti del direttore di Libero Vittorioe del direttore responsabile Pietro Senaldi. L’accusa? Diffamazione aggravata. La, che aveva provveduto a querelare il giornale, si era costituita parte civile. Ieri la decisione del Gup di Catania che accolto la richiesta della Procura. Cosa scrive la sindaca di Roma «È un primo importante risultato. Non tanto per me, ma per tutte le donne e tutti gli uomini ...

