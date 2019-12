Fedez smentisce la penale | “Non ho rotto nessun accordo”

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dopo un lungo quanto misterioso silenzio sulla faccenda, pochi giorni faha deciso di parlare della fine dell’amicizia con J-Ax e Fabio Rovazzi. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a La confessione di Peter Gomez, il rapper ha dunque dichiarato di non aver perso solo un socio. Con l’allontanamento da J-Ax, il cantante ha infatti affermato di aver perso addirittura una parte della sua famiglia acquisita. J-Ax e, dopo essersi staccati dal loro manager, avevano aperto una propria agenzia. Quando poi nel team è entrato anche Fabio Rovazzi, lui esono diventati amici per la pelle.a cuore aperto “Probabilmente non servivo più”, ha poi spiegatocon gli occhi pieni di commozione. Così facendo, il cantante ha lasciato in qualche modo intendere che le colpe sono probabilmente da attribuire ad altre persone. Secondo quanto reso noto dal ...

