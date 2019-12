FdI | M5S si spacca si spacca su mozione blocco Ztl presentata da loro stessi

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma – “Colpo di scena in Assemblea capitolina con il M5S che si e’to a meta’ in occasione della votazione delladallo stesso Movimento che, per il periodo natalizio fino al termine dei saldi invernali, impegna la giunta Raggi a sospendere l’estensione della chiusura della Ztl alle ore 19 e le altre iniziative di pagamento della sosta per vari residenti di Roma”. “Pur valutando il provvedimento molto timido visto che e’ previsto soltanto per un breve periodo, come Fratelli d’Italia lo abbiamo sottoscritto e sostenuto anche per far emergere le crepe nella maggioranza grillina, con meta’ dei consiglieri 5 Stelle che non ha appoggiato ladaicolleghi di ventura e’ che e’ stata approvata grazie ai voti determinanti delle opposizioni. Con la prolungata chiusura ...

you_trend : ?? #Sondaggio #SWG per @TgLa7 Lega 33,0% (-0,8) PD 18,0% (+0,3) M5S 15,5% (=) FdI 9,8% (-0,2) FI 5,3% (+0,2) IV 4,6… - carmen_piscopo : RT @Cindy64066217: Sondaggio Tecnè, nuovo balzo di FdI. Crollano Pd e M5S: il governo si è giocato la credibilità Era ora! ???????????????? https:… - supermacdaniel : RT @lrspcs: Mes, i senatori M5s Urraro, Grassi e Lucidi pronti a passare alla Lega. Certo che chi è caduto nella trappola della Lega e FDI,… -