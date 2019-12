Fausto Bertinotti | La sinistra può rinascere solo dalle sardine e dai ' gretini'

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “La vedo malissimo”. Con queste parole, in un’intervista a La Verità, analizza lo scenario politico attuale in Italia. L’ex segretario di Rifondazione Comunista non appoggio l’esecutivo in carica e preferirebbe un ritorno alle urne:“Meglio votare al più presto che incancrenirsi in questa condizione”.ha poi parole molto critiche sullaitaliana e indica chi, fuori dalla politica istituzionali, incarna l’ideologia didi oggi:“Lo spazio per la rinascita dellaoggi sta fuori dalla politica: nelle, nei movimenti ambientalisti impropriamente definiti ‘’, nei jilet jaunes”.Sulla condizione dellaitaliana,pare rassegnarsi:“Purtroppo mi sono quasi adattato a questa condizione, che tuttavia mi pare terribile”.

sinapsinews : Fausto Bertinotti: 'Il lavoro, oggi, è un mondo sconnesso. Sardine? Un fenomeno inedito' - GabrieleCorrado : A Barba&Capellisu @RadioCRC_Napoli @demagistris Fausto Bertinotti e @StefanoFassina - Diogene55 : RT @MauroVittorio3: Giorgia Meloni, la confessione sugli esordi in politica: 'Gli uomini non mi accettavano. Ma Bertinotti...' GIORGIA no… -