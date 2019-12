Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dopo gli ultimi insoliti post pubblicati dasul suo profilo, riappare oggi suoMariain un. Il mistero si infittisce.: giallo su, l’ex re dei paparazzi, è uscito recentemente dal carcere. Il giudice di Sorveglianza di Milano ha stabilito chenon potrà allontanarsi, per alcun motivo, dall’istituto di cura nei pressi di Monza in cui si trova, in modo da scontare la pena durante le cure a cui deve essere sottoposto. Secondo quanto emerso dalle relazioni psichiatriche dell’equipe del carcere di San Vittore, sembrerebbe chesoffra di un “patologico progredire di disturbi della personalità borderline, associati a tendenze narcisistiche e a episodi depressivi”. È stato necessario trasferirlo nell’istituito, a seguito della sua resistenza alle terapie ...

notizieit : Fabrizio Corona, nuovo video su Instagram: parla il figlio Carlos - EvaElisabetta : Che cosa sta succedendo sul profilo di Fabrizio Corona? Mah. - Profilo3Marco : RT @BlitzQuotidiano: Fabrizio Corona, post sulla libertà su Instagram. E’ solo una campagna di marketing -