Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Abbiamo incontratoDee il cast di 10senza mamma, alle Giornate di Cinema, dove il film ha vinto il Biglietto d'oro come pellicola italiana più vista del 2019. 10senza mamma è il film italiano più visto del 2019, con un milione e duecentomila presenze in sala. La pellicola, diretta da Alessandro Genovesi, ha comeDee Valentina Lodovini, coppia in crisi con prole. Nel cast anche Diana Del Bufalo. La famiglia che ha conquistato l'Italia nel 2019 tornerà anche il prossimo anno, più precisamente a: Alessandro Genovesi sta infatti lavorando a 10con, in cui vedremo Diegonei panni del signore con barba bianca e vestito rosso. Nel frattempo abbiamo incontrato il regista per un'intervista, insieme a...

fabio_tiberia : Luigi Di Maio dichiarazioni alla stampa ????? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Fabio De Luigi protagonista di 10 giorni con Babbo Natale: “Diego Abatantuono si aggiunge alla famiglia”… - SaCalabro : @NatangeloM Ricorda un po' Fabio De Luigi in 'Gente di un certo livello'... -