Eva Henger insinua un dubbio su Mercedesz | “E’ istigata da Lucas”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 12 dicembre 2019)e Lucas Peracchi nella bufera: Eva fa una pesantezione In quest’ultimo periodo Evae sua figlianon vanno molto d’accordo. E l’ultima confessione che ha fatto quest’ultima a Live Non è la d’Urso sulla sua reale paternità ha ancora di più compromesso il loro rapporto. E proprio a tal proposito Eva, in un’intervista rilasciata al magazine Nuovo, ha lanciato un’zione che se confermata avrebbe davvero dell’incredibile. Difatti l’ex attrice di film per adulti ha messo inle parole di sua figliasul fatto che avrebbe rivelato dalla d’Urso la verità su Riccardo Schicchi spinta da un fantomatico giornalista, asserendo di pensare che invece possa esserci il suo fidanzato Lucas Peracchi dietro tutta questa storia: “Penso sia statadal ...

92Costantino : @bettergiovanni @Ferdi_Fe27 Assomigli a Eva henger te l’hanno mai detto??? - vale_enne : Chissà cosa ne pensa Eva Henger di questa situazione #chilhavisto - kavron321 : @eva_henger Eva scrivimi in pv???? -