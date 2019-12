Europa League | sorteggio ottavi | Inter | pericolo tedesco | Roma rischia Manchester United

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ai sedicesimi dil’Italia si presenta con. Nerazzurri testa di serie, giallorossi in seconda fascia. Conclusa la fase a gironi di, lunedì a Nyon verrà effettuato ildei sedicesimi di finale. Le italiane inL’Italia sarà rappresentata dall’, retrocessa dalla Champions, e dalla, arrivata seconda nel proprio raggruppamento. Eliminata la Lazio. Fonte foto: https://www.facebook.com/I rischi per i giallorossi Arrivata seconda nel girone, dietro al Basaksehir, lapuò trovare già ai sedicesimi di finale dile big, non essendo testa di serie. Innanzitutto Benfica, Ajax e Salisburgo, che arrivano dalla Champions. Quindi, Arsenal, Siviglia e Porto, sulla carta le prime classificate piùse per forza e tradizione. Gli ...

ASRomaEN : ?? MATCHDAY ?? ?? @WolfsbergerAC ?? Europa League ??? Stadio Olimpico ? 21:00 CET Forza Roma! ?? #ASRoma #UEL - Eurosport_IT : L'ITALIA TORNA GRANDE IN EUROPA! ???????? Juventus, Napoli e Atalanta: c'è ancora tanta Italia agli ottavi di finale d… - MCriscitiello : Quattro esperienze di Conte in Champions: 2 eliminazioni nel girone, 1 nei Quarti di Finale e 1 negli Ottavi. Ha v… -