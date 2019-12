Europa League: Roma ai sedicesimi (2-2)

Laapproda ai 16.mi dicogliendo il punto che le bastava: all'Olimpico 2-2 con gli austriaci del Wolfsberger,mentre il primato del girone è dei turchi del Basaksehir, vittoriosi in casa del M'gladbach al 91'.già in gol al 7':fallo del portiere Kofler su Dzeko, dal dischetto segna Perotti. Gli ospiti reagiscono (10'): Niangbo crossa dal fondo e Florenzi fa autogol per anticipare Weissman. Passa poco per il nuovo vantaggionista, firmato Dzeko (19') su assist di Perotti. Weissman (64') firma definitivo 2-2(Di giovedì 12 dicembre 2019)