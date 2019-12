Europa League | Rennes-Lazio 0-0 LIVE

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 12 dicembre 2019), i risultati die Roma, impegnate rispettivamente contro ile Wolfsberg., i risultati die Roma, in campo giovedì 12 dicembre. I biancocelesti di Simone Inzaghi, rivene del campionato, affrontano il. I giallorossi di Fonseca scendono in campo all’Olimpico contro il Wolfsberg.0-00-0 Marcatori – Ilprova a fare la partita mantenendo il possesso del pallone a attaccando con buona intensità, cogliendo di sorpresa forse la. Ciro ImmobileRoma-Wolfsberg La Roma di Fonseca affronta il Wolfsberg in una partita almeno sulla carta agevole per i giallorossi che però troppe volte nel corso di questa stagione hanno sofferto contro avversari decisamente meno quotati.

