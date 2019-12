Europa League 2019-2020 | la Roma passa il turno se…Incroci | risultati e possibili

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Latorna in scena nell’ultimodella fase a gironi didi calcio. I giallorossi, reduci dalla prova decisamente convincente nel quinto match valido per il Gruppo J contro l‘Istanbul Basaksehir, hanno raggiunto in vetta al raggruppamento il Borussia Monchengladbach (8 punti), a precedere il Basaksehir (7) e il Wolfsberg (4). Nell’ultimo incontro del girone, in programma questa sera alle ore 21.00, la formazionena ospiterà gli austriaci, unica compagine già certa dell’eliminazione. Discorso diverso per i tedeschi che dovranno disputare un match all’ultimo sangue contro i turchi. Pertanto, lasi qualifica alla fase ad eliminazione diretta se vince o pareggia contro il Wolfsberg, oppure se perde e contemporaneamente il Borussia non perde contro la squadra di Istanbul. LASI QUALIFICA SE… Vince o pareggia ...

Eurosport_IT : L'ITALIA TORNA GRANDE IN EUROPA! ???????? Juventus, Napoli e Atalanta: c'è ancora tanta Italia agli ottavi di finale d… - MCriscitiello : Quattro esperienze di Conte in Champions: 2 eliminazioni nel girone, 1 nei Quarti di Finale e 1 negli Ottavi. Ha v… - Eurosport_IT : INTER FUORI DALLA CHAMPIONS LEAGUE! ?? I nerazzurri perdono a San Siro per 2-1 contro il Barcellona e dicono addio… -