Europa League 2019-2020 | la Lazio passa il turno se… Incroci | risultati e possibili

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Lapuò ancora sperare di qualificarsi ai sedicesimi di finale dell’di calcio, i biancocelesti si giocano il tutto per tutto nell’ultima giornata della fase a gironi anche se la situazione è davvero molto disperata. I capitolini occupano il terzo posto nel gruppo E con 6 punti all’attivo e questa sera (ore 18.55) affronteranno il fanalino di coda Rennes a domicilio (i francesi hanno un solo punto in graduatoria), i ragazzi di Simone Inzaghi devono assolutamente vincere e sperare che il Cluj perda in casa contro il Celtic Glagow. Grazie a questiImmobile e compagni agganceranno i rumeni a quota 9 punti al secondo posto in classifica e, avendo il vantaggio degli scontri diretti (sconfitta per 2-1 in trasferta, vittoria per 1-0 all’Olimpico), potrannno proseguire la loro avventura nella seconda competizione europea per ...

