Euro-green Deal | la von der Leyen apre ai 5 stelle Il piano prevede zero emissioni in

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La metafora è emblematica: ilpeo è “il nostro momento ‘Uomo sulla Luna’”. A dirlo è stata direttamente la presidente della Commissione Ue, Ursula von derpresentando ilambientalepeo. La presidente dell’esecutivo Ue ha mostrato piani e obiettivi della rivoluzione verde che è nei progetti di Palazzo Berlaymont. Parliamo del primo atto formale del collegio dei commissari che riguarda, come promesso nel discorso di insediamento, il tema ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici. “Il nostro obiettivo è riconciliare l’economia con il nostro pianeta, tagliarema creare occupazione e rafforzare l’innovazione”. Ildel nuovo esecutivo “da un lato è la nostra visione per un continente climaticamente neutro per il 2050 (con un investimento ipotizzato di mille miliardi, ndr) e dall’altro una roadmap interamente dedicata, che50 azioni. ...

