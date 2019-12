Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Più che di sinistra, perDequello delleè “un”. “Secondo me - ragiona - la parola “sinistra” gli sta stretta, relegarlo solo in quella parte politica, non lo comprende del tutto, ne scatta una fotografia parziale”. Lo scrittore napoletano, poeta e traduttore, conosciuto per la potenza evocativa dei suoi scritti e anche per l’impegno come volontario e attivista - la battaglia contro la Tav, che gli è valsa anche un processo, conclusosi con l’assoluzione - ha annunciato che sabato sarà in piazza San Giovanni per partecipare alla prima manifestazione nazionale del fronte anti sovranista riunitosi per la prima volta a Bologna il 14 novembre e da allora, via via, in centinaia di altre piazze del Paese. “Leintendono applicare la Costituzione, che è ...

repubblica : 'Le sardine? Nome azzeccato, si uniscono per combattere il tonno' - filtcgilvenezi1 : RT @HuffPostItalia: Erri De Luca: 'Le sardine sono movimento costituzionalista' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Erri De Luca: 'Le sardine sono movimento costituzionalista' -