Equitazione | Coppa del Mondo La Coruna | il circuito si sposta in Spagna | in palio punti

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nuovo appuntamento nella stagione dell’, con ladeldi salto 2019 che sarà di scena questo fine settimana a La, in, per una tre giorni di gare e grande spettacolo, per un totale di ben undici competizioni, delle quali cinque della massima importanza. Ad aprire il programma, venerdì 13 dicembre, sarà il Prize NH Collection delle ore 17.15, mentre alle 20.45 si svolgerà il Prize Massimo Dutti con jump-off. In prima serata anche l’appuntamento di sabato 14, precisamente alle 20.30, con il Longines Grand Prix, con la domenica che ci riserva invece il Grand Prix Sensromatic alle 13.15 e la gara didelalle 17. La startlist dei partecipanti non è ancora stata ufficializzata, ma ci si aspetta un gran numero di atleti al via, tra cui quelli degli svizzeri Steve Guerdat e Martin Fuchs, primi due del ranking Longines e grandi favoriti ...

