Energia elettrica | a Novembre 2019 la domanda in Italia è stata di 25 | 8 miliardi di kWh

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nel mese di, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la retenazionale, ladi elettricità indi 25,8di kWh, in flessione dell’1,1% rispetto allo stesso mese del 2018. Tale risultato è stato ottenuto con un giorno lavorativo in meno e con una temperatura media mensile sostanzialmente analoga rispetto a2018. Il dato destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura porta la variazione a -0,5%. Ladei primi undici mesi delrisulta leggermente in flessione (-0,4%) rispetto al corrispondente periodo del 2018. In termini rettificati il valore non cambia (-0,4%). A livello territoriale la variazione tendenziale diè risultata disomogenea: negativa al Nord (-1,9%) e al Centro (-0,9%) e positiva al Sud (+0,7%). In termini congiunturali, il valore ...

giovanniproto67 : RT @gzibordi: in sudafrica ora viene spesso a mancare la luce, per cui le fabbriche si fermano perché non c'è energia elettrica le pubblic… - vaniacavi : RT @gzibordi: in sudafrica ora viene spesso a mancare la luce, per cui le fabbriche si fermano perché non c'è energia elettrica le pubblic… - ario652 : RT @gzibordi: in sudafrica ora viene spesso a mancare la luce, per cui le fabbriche si fermano perché non c'è energia elettrica le pubblic… -