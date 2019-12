Emma Marrone | “I fan festicisti sono i miei preferiti | li accontento”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019)non le manda mai a dire e non si tira mai indietro. Persino quando c’è da inviare la foto di un piede a qualche fan feticista. E così, tra il serio e il divertito, la cantante ha confessato le dinamiche del suo rapporto con questa schiera di fan del suo alluce. E non solo. “Qualche volta gliele mando…” Intervenuta al programma di Radio2, I Lunatici, laha raccontato un po’ di backstage delle sue relazioni social: “I feticistifan, ogni tanto mi chiedono le foto di piedi e qualche volta gliele mando, perché non ci vedo niente di male.sempre gentili”. Laaveva già affrontato l’argomento qualche tempo fa, ma evidentemente la passione per i suoi piedi non è scemata nel tempo, anzi. E, in fondo, mettendo in prospettiva i fan feticisti, ma gentili, con tutti gli haters della rete, questa “tipologia di follower” risulta anche ...

MarroneEmma : @bennyt9819 @emma_marrone @FRANCY_Savini @FBinfare @paolostella @myqueenisemma @IlPaoloGiordano Ma che brava !!!! ?????? - umitalia : Da oggi in radio #StupidaAllegria il nuovo bellissimo singolo di @emma_marrone ?? - radio_gamma : Emma Marrone torna ad Amici come ospite #EmmaMarrone #Amici #12dicembre -