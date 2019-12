Emma Marrone e i fan feticisti | “Mi chiedono le foto dei piedi | gliele mando perché non

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 12 dicembre 2019)e il rapporto con i fan: una lunga storia. Protagonista del programma radiofonico della notte di Radio2, “I Lunatici”, condotto da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, la cantante salentina ha confessato di avere, tra i tanti ammiratori, anche un nutrito gruppo di appassionati: “Miledeie io ogni tanto li accontento. Non ci trovo nulla di male”. Del resto, non è un mistero, la cantante di “Fortuna” spesso pubblica su Instagram proprio ledei suoi. Aveva già ammesso la cosa in un’altra intervista di tre anni fa, sempre pubblicata su RaiRadio2. Il racconto diTra le centinaia di messaggi quotidiani che le arrivano sui social, quindi, ci sono anche richieste un po’ “sui generis”. Lei, però, risponde a tutti, anche ai: “I ...

MarroneEmma : @bennyt9819 @emma_marrone @FRANCY_Savini @FBinfare @paolostella @myqueenisemma @IlPaoloGiordano Ma che brava !!!! ?????? - umitalia : Da oggi in radio #StupidaAllegria il nuovo bellissimo singolo di @emma_marrone ?? - zazoomblog : Emma Marrone: I miei fan? Adoro i feticisti sono sempre gentili con me - #Marrone: #Adoro #feticisti #sempre… -