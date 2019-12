Emissioni zero entro il 2030 | oltre 500 le aziende impegnate

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Mentre a Madrid si svolge la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Cop25,500si sonopubblicamente per accelerare la riduzione delledi gas serra per contenere l’aumento medio delle temperature globalila soglia degli 1,5 gradi, e per ridurre lenette ail, 20 anni prima rispetto a quanto stabilito dagli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi per il 2050. Queste, tra cui noti brand internazionali come Patagonia, The Body Shop, Allbirds, The Guardian, Aguas Danone Spain, Intrepid Travel, Ecoalf e 20italiane, tra cui Nativa, Davines e Save The Duck, fanno parte della community globale di realtà certificate B Corp, ovveroche soddisfano i più alti standard di performance verificati in termini sociali e ambientali, di trasparenza e responsabilità legale. Al mondo ci sono ...

europainitalia : Green Deal ???? è la nostra strategia di crescita. Con #EUGreenDeal: ???Europa a impatto climatico zero entro 2050 ??… - fattoquotidiano : SCOMMESSA VERDE La Commissione approva il Green new deal europeo: zero emissioni entro il 2050 con 260 miliardi in… - PasCoNaples : @GigiMontemurro @udogumpel Restando all'auto del futuro, serve un veicolo con emissioni zero e la produzione centra… -