Emissioni - Europa | il Green Deal ipotizza un nuovo inasprimento dei limiti

Leggi la notizia su quattroruote

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il settore automobilistico europeo rischia di dover affrontare normative ancor più stringenti sul fronte delleinquinanti. La Commissione Europea, da poche settimane guidata dalla tedesca Ursula von der Leyen, ha inviato al Parlamento di Bruxelles e ad altri organi della Ue una comunicazione per lanciare i principi base di uno "European". Al suo interno figurano una serie di proposte per ridurre l'inquinamento e l'impatto delle attività umane sull'ambiente: una parte consistente riguarda proprio il mondo dell'auto e dei trasporti in genere.La revisione delle normative. Con l'obiettivo di ridurre in modo drastico l'inquinamento, la Commissione intende "proporre norme più rigorose sulledegli inquinanti atmosferici per i veicoli con motore a combustione". Il massimo organo esecutivo della Ue "proporrà inoltre di rivedere entro giugno ...

