Emergono nuovi dettagli su Forza Motorsport 8

(Di giovedì 12 dicembre 2019) I ragazzi di Turn 10 hanno rivelato alcunisul loro8, nuovo capitolo della popolare serie automobilistica. Il creative director Chris Esaki ha infatti confermato diverse nuove funzioni che sono state testate di recente, come ad esempio un innovativo sistema che ruota attorno alla pressione atmosferica (e che di conseguenza impatterà le prestazioni su strada):"Abbiamo sviluppato un nuovo sistema in cui il calore interagisce con la pressione delle gomme; in realtà abbiamo temperature del tracciato dinamiche che hanno un impatto su tutto questo. Abbiamo un nuovo sistema di pressione atmosferica che impatterà su elementi come densità dell'aria, aerodinamicità e potenza, senza dimenticare la pressione delle gomme."Esaki conclude poi dichiarando che ci sarà molto altro di cui parlare il prossimo anno.Leggi altro...

