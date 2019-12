Emergenza incendi in Australia | il premier ammette | i fumi tossici sono “preoccupanti”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ilno Scott Morrison ha dichiarato che ilegati agliche da un mese soffocano le zone attorno a Sydney,“preoccupanti“. “So quanto è insolito vedere questa città avvolta nella nebbia e so che è ancora più doloroso per i giovani che non l’hanno mai vista così“, ha dichiarato Morrison,ndo che uno dei “fattori” dei roghi è il cambiamento climatico. “La siccità” nella vegetazione “è uno dei fattori principali” degliin atto.L'articoloin, il: i“preoccupanti” Meteo Web.

simchacollecti1 : RT @ValentinaInLA: Il presidente Trump accusa il governatore Newsom di mal gestire l’emergenza incendi in California e minaccia di tagliare… - Paola76125447 : RT @Terra_Pianeta: #Australia continuano gli incendi Per la prima volta è stata proclamata 'Emergenza Catastrofica' Incendi alimentati da… -