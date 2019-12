Elodie super sexy | scattano gli applausi | “Stai benissimo così!”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 dicembre 2019)è una delle cantanti più apprezzate del momento. Bravissima e con un talento innegabile, oltre a dedicarsi con successo alla carriera è anche diventata un sex symbol. Non a caso è stata scelta dal noto brand di intimo Yamamay come volto della campagna natalizia. E il post anticipava la collaborazione, che mostra la cantante con una vestaglia da cui si intravede un completo di pizzo che mette in risalto le sue curve e il suo fisico mozzafiato, ha fatto subito boom. E non è passato inosservato nemmeno per il suo fidanzato Marracash. Tra i tanti commenti al video è spiccato subito quello del rapper, che proprio sotto il filmato ha scritto: “Siamo molto calmi”, mentre sotto la foto si è limitato a mettere l’emoji affamata con la lingua di fuori. (Continua dopo la foto) La coppia, nata questa estate, ha di recente preso parte alla prima della Scala ma è stata vittima di un clamoroso ...

