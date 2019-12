Elodie Instagram | atomica quanto conturbante | «Wow… Stai benissimo così»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Uno dei personaggi dell’anno 2019 è senza dubbio, nota cantante che la scorsa estate ha fatto ballare tutti con i tormentoni Pensare male, in coppia con i The Kolors, e Margarita, che l’ha vista collaborare con Marracash, con cui poi la 29enne romana ha intrapreso una relazione extralavorativa. I due, nonostante la differenza di età, si sono scoperti innamorati. «La musica ci ha permesso di conoscerci. Sul set del video ho capito che mi piaceva perché ero imbarazzata e io non mi imbarazzo mai. L’ho invitato a cena, senza pensieri, volevo solo conoscerlo meglio. Ora mi sento come un’adolescente. Sono una che controlla tutto, ma con lui non riesco a essere distaccata. Con lui sono senza filtri discutiamo, ci sfidiamo, siamo già consapevoli dei nostri difetti. È una cosa onesta, viscerale…», ha dichiarato il volto noto di Amici al settimanale Vanity Fair. E sui ...

GiuseppeDeSiato : MARGARITA PARODIA #natale #mangiare #cibo #marracash #elodie #bari #cenone #bonaria #margarita #rap @ Bari, Italy - FestivalShow : Elodie posa per un noto brand di intimo e Marracash si ingelosisce. E' successo quando la cantante ha pubblicato s… - FestivalShow : Elodie posa per un noto brand di intimo e Marracash si ingelosisce. E' successo quando la cantante ha pubblicato s… -