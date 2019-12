Elezioni Regno Unito | sondaggio Telegraph | “Tory e Labour troppo vicini | rischio stallo”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Questa elezione è la nostra occasione per superare lo stallo, ma il risultato è sul filo del rasoio”. Boris Johnson lo sa e lo ha detto chiaramente mercoledì nelle ultime ore prima dell’apertura delle urne alle quali oggi sono chiamati 46 milioni di cittadini britannici a scegliere tra i suoi Tory e ildi Jeremy Corbyn per lelegislative che dovranno rinnovare il Parlamento di Westminster. Il verdetto del voto sarà fondamentale per determinare l’ultimo miglio della Brexit e sbloccare lo stallo cui fa riferimento il premier conservatore. Ma per riuscire a condurre senza troppi intoppi ilfuori dall’Ue l’ex sindaco di Londra ha a disposizione solo un risultato – una vittoria netta che gli consegni la maggioranza assoluta dei 650 seggi della Camera dei Comuni – e i sondaggi lasciano intravedere uno scenario ben ...

sole24ore : Incognita Brexit sulle elezioni nel Regno Unito - repubblica : Regno Unito, lunghe file di giovani per votare. Al via le elezioni più importanti della storia del Paese [aggiornam… - antoguerrera : Stasera dalle 23 italiane, e fino all'alba, #maratonaguerrera su elezioni UK. Tutte le notizie più importanti, le… -