Elezioni Regno Unito | Johnson si nasconde in una cella frigorifera per evitare le domande

È successo l'11 dicembre, alla vigilia del voto nel

(Di giovedì 12 dicembre 2019) È successo l’11 dicembre, alla vigilia del voto nelche, con la probabile vittoria dei Tories, centrerà l’obiettivo del ‘Get Brexit done’ di Boris. Il premier, ieri in visita all’alba alla centrale del latte Greenside Farm, a Leeds, è stato sorpreso dai giornalisti di una nota trasmissione tv. E per sottrarsi alle lorosi è nascosto in una. Il tutto ripreso dalle telecamere di Good morning Britain e raccontato dal Guardian, che ricorda come il premier conservatore si sia rifiutato durante la campagna elettorale di farsi intervistare in tv. “Buongiorno primo ministro, vuole parlare a Good Morning Britain?”, ha detto un producer di Itv, che aveva fatto la posta aalla centrale della latte “Modern Milkman”, nello Yorkshire. Ma l’addetto stampa, Rob Oxley, lo ha respinto con una ...

