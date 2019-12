Elezioni Regno Unito | gli exit poll | vittoria schiacciante di Johnson

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 13 dicembre 2019)nel, gliincoronano Borische ha la maggioranza assoluta per la Br. LONDRA (INGHILTERRA) –nel: l’attesa è finita. Alle 8 di giovedì 12 dicembre 2019 sono state aperte le urne in tutto il Paese per eleggere i 650 membri della Camera dei Comuni. Pochi minuti dopo le 23.00 italiane sono arrivati i risultati dei primiche hanno evidenziato ladi Boris, che porta a casa una maggioranza solida per completare il suo piano per l’uscita dall’Unione europea il prossimo 31 gennaio., trionfo di BorisI primihanno evidenziato ladi Boris, capace addirittura di superare le aspettative che pure lo davano per vincitore certo nel confronto elettorale che assume un significato importante anche per ...

sole24ore : Incognita Brexit sulle elezioni nel Regno Unito - repubblica : ???? Exit poll: trionfo dei conservatori di Boris Johnson alle elezioni del Regno Unito. 368 seggi, ampia maggioranza… - repubblica : Regno Unito, lunghe file di giovani per votare. Al via le elezioni più importanti della storia del Paese [aggiornam… -